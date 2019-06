VS willen maritieme coalitie tegen Iran

De Verenigde Staten vragen NAVO-bondgenoten om een maritieme coalitie te vormen die de veilige scheepvaart in het Golf-gebied moet verzekeren. Schepen van zo’n coalitie zouden het vrachtverkeer door de Perzische Golf en de Straat van Hormuz moeten escorteren en beschermen tegen eventuele acties van Iran. Dat zei de Amerikaanse waarnemend minister van defensie, Mark Esper, donderdag na overleg met zijn NAVO-collega’s in Brussel. Maar enige toezegging kreeg hij niet.

Esper benadrukte dat de VS geen oorlog willen, de voorkeur te geven aan een diplomatieke oplossing van de crisis en juist zonder voorwaarden met Iran willen praten. „Ons hoofddoel is om Iran aan de onderhandelingstafel te krijgen”. Maar hij zei ook dat voor de VS de grens bereikt is van wat zij van Iran tolereren. „Niemand moet onze terughoudendheid verwarren met zwakte”.

Esper vroeg de bondgenoten om steun en een veroordeling van de Iraanse agressie. Maar die reageerden gereserveerd. De Franse minister Florence Parly zei volgens diplomaten dat de VS de NAVO niet bij militaire operaties tegen Iran moeten betrekken. Volgens de Fransen is het aan beide zijden om te de-escaleren. Haar Turkse collega stelde dat „dialoog beter is dan sancties”.

Vooral Frankrijk en Duitsland benadrukken het belang van het handhaven van het internationale nucleaire akkoord uit 2015 met Iran, waaruit president Trump zich heeft teruggetrokken. Volgens Esper hoeft die opstelling van de bondgenoten een dringende oproep aan Iran om zijn agressie in de Golf te staken niet in de weg te staan.