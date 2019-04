VS weigeren Nederlandse „terreuradvocaat”

De Nederlandse strafadvocaat Serge Weening komt Amerika niet in. De autoriteiten in de VS geven hem geen toestemming in te reizen. Weening had een vakantie naar Miami geboekt, maar kreeg bij zijn aanvraag voor zowel een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) als een visum nul op het rekest. Weening heeft het sterke vermoeden dat de weigering een rechtstreeks gevolg is van het werk dat hij doet.

De vriendin van Weening, tevens zijn reisgenoot, kreeg van de Amerikanen wel groen licht. Weening bevestigt berichtgeving in het Advocatenblad over de weigering. Weening doet strafzaken en staat onder anderen verdachten in terreurzaken bij. Daaronder ook de zaak van de groep mannen die vorig jaar werd opgepakt voor het beramen van een aanslag op een evenement. Andere advocaten zou de toegang tot de VS ook zijn geweigerd.

De Nederlandse Orde van Advocaten spreekt van een verontrustende ontwikkeling en vindt het ontoelaatbaar dat een land advocaten buiten de grenzen probeert te houden. De orde heeft zijn zorgen overgebracht aan de Nederlandse ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Ook is er contact gezocht met Europese en Amerikaanse beroepsorganisaties voor advocaten.