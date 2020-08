VS verzekeren zich van 100 miljoen doses ‘Leids’ coronavaccin

De Verenigde Staten hebben zich verzekerd van de levering van 100 miljoen doses van een mogelijk vaccin tegen het nieuwe coronavirus van farmaceut Johnson & Johnson. Aan dat vaccin zit een Nederlands tintje, want het middel wordt ontwikkeld onder leiding van dochteronderneming Janssen Vaccines in Leiden.

Johnson & Johnson levert de vaccins in het geval dat het middel definitief wordt goedgekeurd voor het voorkomen van Covid-19. Ook als de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA versneld groen licht geeft voor de toediening van het vaccin gaat de deal door. De Amerikaanse regering heeft verder een optie om nog eens 200 miljoen doses van het vaccin af te nemen van Johnson & Johnson.

Volgens Johnson & Johnson zeggen het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie samen ruim 1 miljard dollar toe voor het vaccin. Wereldwijd wil de farmaceut in de loop van 2021 meer dan 1 miljard vaccins leveren, mits is bewezen dat het middel veilig en effectief is. Die levering van vaccins gebeurt volgens het bedrijf zonder winstoogmerk.

Janssen ontwikkelde het vaccin met dezelfde technologie die werd gebruikt voor een door de Europese Commissie goedgekeurd vaccin tegen ebola. Hierbij wordt een inactief gemaakt verkoudheidsvirus gebruikt, dat genetisch zodanig is aangepast dat het een immuunreactie tegen het coronavirus moet opwekken.

Eerste tests met het vaccin op mensen moeten uitwijzen of het veilig is. Johnson & Johnson verwacht bij vervolgonderzoeken ook in Nederland het potentiële coronavaccin te testen. Het middel wordt vooralsnog alleen in Leiden geproduceerd voor onderzoeksdoeleinden. Johnson & Johnson ging eerder dit jaar al wel samenwerkingen aan in de VS en Italië om de productie te verhogen.