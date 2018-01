VS regelen luchtvaart Caribische gemeenten NL

De Verenigde Staten hebben een ‘Open Skies’-overeenkomst getekend voor Caribisch Nederland, met name de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES). In 2010 kregen de eilanden een andere status als gevolg van de verandering van de bestuursvorm van de toenmalige Nederlandse Antillen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat daarom nu een speciale luchtvaartovereenkomst is gesloten voor deze bijzondere gemeenten van Nederland. De overeenkomst vervangt een luchttransportdeal die Washington en Den Haag in 1998 over de Nederlandse Antillen sloten.

‘Open Skies’ liberaliseert economisch het vliegverkeer en vergemakkelijkt zo in veel opzichten het luchttransport tussen de ondertekenaars van de overeenkomst.