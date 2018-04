“VS kan Nederland om steun vragen richting Syrië”

Op volle oorlogssterkte zijn de Amerikanen aanwezig in Friesland. Hun ambassadeur in Nederland komt donderdag even langs. “Dank voor je diensten.”

De internationale oefening Frisian Flag begon maandag op de vliegbasis Leeuwarden. Er doen 65 vliegtuigen uit zeven verschillende landen aan mee. Speciale gasten zijn de Amerikanen met hun tweemotorige F-15’s. Dit keer van de Oregon Air National Guard.

“Welcome in The Netherlands”, begroet Pete Hoekstra, net drie maanden de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, zijn landgenoten. Hij kent de mensen niet. En zij hem niet. Groepsfoto’s nemen –gebruikelijk als Amerikaanse politici bij militairen langsgaan– is er dan ook niet bij. Wel mag Hoekstra iets noteren in het gastenboek van de basis. “Stuur maar naar het Congres. Dan weten ze zeker dat ik aan het werk ben.”

Wat steekt u op van zo’n bezoek?

“De Verenigde Staten en Nederland zijn bondgenoten. We hebben te maken met vele dreigingen. In Afghanistan, in Mali, in Irak. De Russen vliegen dicht langs het Nederlandse luchtruim. We moeten voorbereid en sterk zijn.”

Dreigend is ook uw president die op Twitter raketten richting Syrië aankondigt.

“De wereld kan niet tolereren dat een land chemische wapens gebruikt. President Assad van Syrië doet dat wel. Dat is een ongepaste en barbaarse actie. We moeten iets doen en duidelijk maken dat er een grens is gepasseerd.”

Vraagt de VS Nederland om steun?

“Dat kan zo maar gebeuren. Bij mijn weten is er nog geen verzoek. Nederland opereert vanuit Jordanië al met F-16’s boven Syrië. Dank daarvoor. We werken samen op dagelijkse basis.”

Trump wil dat Nederland de 2 procent NAVO-eis haalt…

“Trump? Dat heeft Nederland zelf gezegd! Het is in 2014 afgesproken in Wales. Alle leden van de NAVO stemden er toen mee in dat de defensieuitgaven in 2024 op 2 procent van het bruto nationaal product zitten. Het is geen decreet vanuit Amerika. Als vriend en bondgenoot wijzen we er op.”

Haalt Nederland het?

“In de nieuwe Defensienota die vorige maand verscheen, wordt gezegd het budget in 2020 weer te bezien. Als dit kabinet blijft zitten zijn er in 2021 weer verkiezingen. Een bedrag van 9 miljard euro in de drie jaar daarop volgende jaren verdubbelen ziet een redelijk denkend iemand niet gebeuren. Bovendien: het gaat er niet om wat je zegt, maar wat je doet.”