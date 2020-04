Vrouwen naar rechter om compensatie voor leven bij kloosterorde

De vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann eist erkenning en compensatie van de kloosterorde De Goede Herder voor het onbetaalde zware werk dat deze instelling in de afgelopen eeuw zou hebben laten verrichten door meisjes die aan haar waren toevertrouwd. Ook werden de meisjes geïsoleerd en kregen ze amper onderwijs in de verschillende inrichtingen van de orde, aldus de organisatie.

Ze dient een dagvaarding in bij de rechtbank in Haarlem. Negentien vrouwen die slachtoffer waren, zijn ook eiseressen in de zaak. Genoemde misstanden bij de orde kwamen vorig jaar aan het licht in onder meer een speciale rapportage: Gedwongen arbeid bij De Goede Herder, die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde. De orde werd al benaderd om erkenning, maar dat heeft volgens het Bureau niets opgeleverd.

Duizenden meisjes werkten nog na de Tweede Wereldoorlog in de wasserijen en naaiateliers van de over het land verspreide vestigingen.

„De jaren van dwangarbeid bij De Goede Herder hebben duizenden vrouwen getraumatiseerd. Het is ontoelaatbaar dat dit verwerpelijke regime van de kloosterorde al die jaren heeft kunnen plaatsvinden in Nederland”, zegt Nataša Nedeski, juridisch adviseur Bureau Clara Wichmann.

Volgens Bureau Clara Wichmann en mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld is er „op vele vlakken onrechtmatig gehandeld Er is sprake van een schending van het recht op onderwijs, het verbod op (fysieke en psychische) mishandeling en het verbod op (kinder)dwangarbeid.”