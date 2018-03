Vrouwen in de minderheid op kandidatenlijsten

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid als het gaat om meedingen in de lokale politiek. Van alle partijen die in minimaal 25 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, heeft GroenLinks nog de meeste vrouwen op de kandidatenlijst staan: 41 procent. Daarna volgen de SP (37 procent) en de PvdA (33 procent). Dat blijkt uit onderzoek dat het wetenschappelijk bureau van GroenLinks heeft gedaan in het kader van Internationale Vrouwendag.

Als ook de partijen meetellen die in minder dan 25 gemeenten meedoen, dan springt de Partij voor de Dieren eruit. Die partij heeft als enige zelfs meer vrouwen (55 procent) dan mannen op de kandidatenlijst . De PvdD doet in 18 gemeenten mee.

Kathalijne Buitenweg, vicefractievoorzitter van GroenLinks, is blij met de score van haar partij, maar vindt wel dat het beter kan. „De cijfers laten zien dat er nog steeds veel moet gebeuren in de Nederlandse politiek om de verhouding vrouw-man gelijk te trekken. Dat geldt voor gemeenteraden en nog veel meer voor bestuursfuncties als wethouder.” Ze krijgt bijval van Marianne Thieme van de PvdD.