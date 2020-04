Vrouwen herstellen langzamer van brandwonden dan mannen

Vrouwen hebben langer nodig om te herstellen van brandwonden dan mannen. Bovendien ervaren ze langer een lagere kwaliteit van leven. Dat staat in een onderzoek van onder andere het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC.

Ook patiënten met psychische klachten doen er langer over van hun brandwonden te herstellen. Het is niet bekend waardoor deze verschillen ontstaan.

Aan hand van het onderzoek is een herstelmodel ontwikkeld, die patiënten persoonlijke behandeling biedt. „Iedere brandwondenpatiënt is uniek, daarom is gepersonaliseerde nazorg essentieel”, schrijft onderzoeker Inge Spronk. Brandwondencentra hebben al aangegeven het model te willen gebruiken, meldt de Nederlandse Brandwonden Stichting.