Vrouwen bij Rotterdamse abortuskliniek mogen niet worden aangesproken

Demonstranten mogen vrouwen bij de Rotterdamse abortuskliniek niet meer direct aanspreken. Dat meldde het AD dinsdagavond.

De nieuwe maatregel blijkt uit antwoorden van burgemeester Aboutaleb op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66 en Leefbaar Rotterdam. Als mensen toch worden aangesproken, kan de politie handhavend optreden.

De burgemeester schrijft kennisgenomen te hebben van een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Die oordeelde op 21 juli dat het aanspreken van een individu op een individuele zaak niet onder het betogingsrecht valt en dus niet grondwettelijk wordt beschermd. Daarom mag het gemeentebestuur ertegen optreden.

De zaak was aangespannen na klachten over het aanspreken van vrouwen bij een kliniek in Heemstede door vrijwilligers van Donum Domini e.V. De advocaat van deze Duitse organisatie, Vermeij, kondigde aan de uitspraak desnoods tot aan de Raad van State te zullen aanvechten: „Wie het standpunt van de rechter volgt, mag bij een demonstratie alleen nog stilstaan met een bordje in handen. Onzin. Volgens de jurisprudentie vallen allerlei vormen onder demonstraties.”

Vermeij noemt het meten met twee maten: „Als het gaat over een onderwerp dat de overheid welgevallig is, wordt een betoging niets in weg gelegd. Gaat die tegen de doorsnee mening in, dan worden beperkingen opgelegd.”

Stichting Schreeuw om Leven achtte het toen al „goed denkbaar dat allerlei klinieken deze uitspraak aangrijpen om beperkingen op te leggen aan prolifeorganisaties. Grote kans dat ook wij straks juridische stappen moeten zetten.”

De Rotterdamse burgemeester neemt nu maatregelen bij de kliniek in Verzamelgebouw Zuid aan de Strevelsweg. Schreeuw om Leven en advocaat Vermeij waren deze woensdag niet voor commentaar bereikbaar.

Joop van Ooijen uit Giessenburg heeft nog geen mededeling uit Rotterdam gekregen. „Voor september heb ik vergunning; die moet ik per maand aanvragen. Als voorwaarde staat daarin: Niet hinderen. Dat doe ik ook niet. De bewijslast is altijd een moeilijk punt. Iedereen kan vanaf een afstand zien waarom ik daar sta, want op mijn bus hangt een spandoek: ”Abortus is babymoord.” Als ik alleen „goedemorgen” zeg en de mensen gaan met me in gesprek, wie spreekt dan wie aan?”

Van Ooijen is met het gemeentebestuur van Zwolle in gesprek. „Vier agenten kwamen daar naar me toe: ik moest weg, want ik zou iemand aangesproken hebben. Dat kun je nooit weerleggen, want die persoon is allang vertrokken. Het zijn echter leugens; vanuit de klinieken wordt er naar de politie gebeld, want als een vrouw tijdig tot inkeer komt, zijn zij een klant kwijt die geld in het laatje brengt.”

In Zwolle is het lastig een vergunning te krijgen, zegt de eigenaar van Boerderij Jezus redt. „Dat zou je niet verwachten van een CU-gemeente. In Rotterdam gaat het veel makkelijker.” Wat de nieuwe regel betreft: „Ik denk dat het wel meevalt.”