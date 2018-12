Vrouwen aangehouden in grote witwaszaak

De politie heeft twee vrouwen opgepakt op verdenking van witwassen. De ene vrouw, een 37-jarige inwoonster van Brummen, werd maandag aangehouden op het politiebureau in Arnhem, waar ze zich op verzoek van de politie had gemeld. Ze kon woensdag weer naar huis.

Om dezelfde verdenking is ook een 58-jarige vrouw aangehouden. Haar woonplaats kan een politiewoordvoerster niet noemen. Ook deze verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het gaat om een grote witwaszaak uit 2017. In verband met dat onderzoek zijn vorige maand al vier mensen aangehouden: een 42-jarige man uit Velp, een 41-jarige vrouw uit Zevenaar en twee inwoners van Brummen van 45 en 31. In verschillende plaatsen in Gelderland en Zuid-Holland werd beslag gelegd op oldtimers, exclusieve auto’s, twee chalets, en in Duitsland ook op een hotel.

De Velpenaar liep het eerst in de gaten. Het was mensen opgevallen dat hij dure spullen had, maar geen werk. Andere arrestanten fungeerden mogelijk als ‘katvanger’ voor deze man, door bezittingen op hun naam te laten zetten terwijl ze daar geen eigenaar van waren.