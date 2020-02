Vrouwelijke leider protesten Marokko krijgt asiel in Nederland

Een vrouwelijke leider van de protestbeweging uit het Marokkaanse Rifgebied, Nawal Benaissa, heeft in Nederland asiel gekregen. Een woordvoerder van Amnesty International heeft berichtgeving van NRC hierover bevestigd. De mensenrechtenorganisatie maakt zich al langer sterk voor haar zaak.

Benaissa vluchtte in 2018 met haar zoontje naar Nederland en vroeg hier asiel aan. De activiste had daarvoor in Marokko een voorwaardelijke straf van 10 maanden gekregen voor haar rol bij de protesten.

Een zegsman van Amnesty zegt dat Benaissa veel sneller asiel heeft gekregen dan vergelijkbare vluchtelingen die in eigen land gevaar lopen. De precieze reden daarvoor weet hij niet, maar volgens de woordvoerder staat vast dat de Marokkaanse in haar thuisland gevaar loopt.

In het Rifgebied vonden de afgelopen jaren grootschalige demonstraties plaats tegen de corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking. De politie pakte honderden mensen op. Protestleiders gingen de cel in omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht.