Een 63-jarige vrouw is zwaargewond geraakt bij een vermoedelijke straatroof in Amsterdam-Oost. Ze ligt in een ziekenhuis, maar haar situatie is volgens de politie zorgelijk.

Het incident gebeurde maandagavond even voor 21.00 uur in de Dirk Vreekenstraat. De dader is waarschijnlijk gevlucht in een auto.