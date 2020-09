Vrouw zwaargewond door explosie bij woning in Zwolle

Bij de voordeur van een woning in Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag een projectiel ontploft. De bewoonster raakte hierbij zwaargewond. Volgens de politie was de vrouw tijdens de explosie in de gang achter de voordeur. De voordeur liep forse schade op en ook andere zaken in de woning raakten beschadigd. De overige gezinsleden in het huis raakten niet gewond.

De politie spreekt van een „laffe daad’ en gaat ervan uit dat de explosie opzettelijk is veroorzaakt door één of meer daders. Uit de eerste contacten met getuigen is gebleken dat er kort voor, tijdens of na het incident een aantal mensen wegliep of -rende. Hierbij werd hardop gelachen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepje jongeren was, aldus getuigen.

De politie onderzoekt ook eventuele actuele conflicten van de bewoners met derden als eventueel motief. Er wordt dan ook uitgegaan van het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing door één of meer nog onbekende daders.