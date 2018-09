Een vrouw in Beneden-Leeuwen is zondagmiddag ernstig gewond geraakt doordat ze in botsing kwam met een motoragent.

De motoragent was bezig met de begeleiding van de wielerkoers Olympia’s Tour toen hij in de Zandstraat in botsing kwam met de voetgangster die opeens de weg overstak. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoekt de toedracht.