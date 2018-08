Een 68-jarige vrouw is zwaargewond geraakt door een hond die haar maandagmiddag in de Kouterstraat in Rotterdam-Zuid aanviel. Ze is met bijtwonden in arm en buik opgenomen in het ziekenhuis.

De hond, volgens de politie een pitbullachtige, ging dood toen agenten het dier onder controle probeerden te krijgen. Sectie moet duidelijk maken waaraan het dier is doodgegaan.