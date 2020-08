Vrouw zwaar mishandeld met bijtende stof in weiland Arnhem

Een 65-jarige vrouw is donderdag ernstig gewond geraakt toen twee mannen een bijtende stof over haar gezicht gooiden. Het slachtoffer was bezig met het voeren van haar paarden op het moment dat ze werd aangevallen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht

Het incident vond plaats in een weiland aan de Wagnerlaan in Arnhem tussen 17.15 en 17.45 uur. De vrouw zegt dat ze de twee mannen kort voor het incident al rond het weiland had zien lopen.

De politie doet nog onderzoek naar het motief en is nog op zoek naar de daders.