Vrouw vrijgesproken van moord op Rijsbergenaar

Een Zuid-Afrikaanse vrouw die haar uit Rijsbergen afkomstige ex-vriend Mark van Dongen in het Britse Bristol met zuur aanviel, is vrijgesproken van moord en doodslag. De rechtbank verklaarde de vrouw wel schuldig aan het gooien van een bijtende vloeistof over de Rijsbergenaar.

Berlinah Wallace had een relatie met de in Bristol wonende Van Dongen. In september 2015 ging de Rijsbergenaar naar de flat van Wallace om een punt te zetten achter de relatie. Hij bleef wel slapen in het appartement. Toen hij op bed lag, zou Wallace Van Dongen met een zuur hebben overgoten. De man raakte zeer ernstig gewond. Vijftien maanden later onderging hij euthanasie.

Tijdens het proces zei Wallace tegen de jury dat ze dacht dat er water zat in het glas dat ze over de Rijsbergenaar gooide. Eerder had ze wel toegegeven dat ze zuur had gekocht.

De BBC meldde dat de rechtbank woensdag vonnis wijst in de zaak.