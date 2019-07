Vrouw vrijgesproken van doodsteken echtgenoot

Een 67-jarige vrouw uit Apeldoorn is vrijgesproken van het doodsteken van haar echtgenoot. De rechtbank Zutphen stelde donderdag dat het wettig bewijs ontbreekt om de verdachte te veroordelen wegens moord dan wel doodslag. Daarbij klonk kritiek op de manier waarop het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie vond eerder dat wel overtuigend was bewezen dat Lamberta de V. haar 64-jarige man had neergestoken en had daarvoor tien jaar celstraf geëist.

Het slachtoffer werd op 1 juni vorig jaar in zijn tuin gevonden met een steekwond. Hij overleed een dag later. Toen de hulpdiensten erbij kwamen, was de vrouw de enige aanwezige naast het slachtoffer.

De rechtbank vindt dat niet vastgesteld kan worden aan de hand van camerabeelden uit de buurt dat alleen het echtpaar bij de woning was ten tijde van de steekpartij. Ook vormt de uitlating van de vrouw in de gevangenis tegenover haar zoon dat zij het zou hebben gedaan, geen bewijs. Een politieagent denkt dat hij dat heeft gehoord, aldus de rechtbank. Ook is niet duidelijk waarmee de man is neergestoken. Messen in de woning zijn niet nader onderzocht, evenmin als een handdoek met een slijmerige substantie.