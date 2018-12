Vrouw vraagt hof om vervolging na verkrachting

Ondanks dat de 29-jarige Pieke Roelofs meerdere keren aangifte heeft gedaan van verkrachting door haar ex-vriend, heeft justitie er geen zaak van gemaakt. Ze voelt zich niet serieus genomen door de politie en is samen met advocaat Richard Korver een zogeheten artikel 12-procedure begonnen, die dinsdag speelt. Hierin wordt het gerechtshof gevraagd om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog opdracht te geven tot vervolging.

„In deze zaak is naar mijn mening door de politie fout op fout gestapeld”, zegt Korver. „Pieke is op ontmoedigende wijze te woord gestaan door de politie, er is nauwelijks onderzoek gedaan.” Roelofs hoorde bijvoorbeeld van de politie dat ze haar ex-vriend, een Brit die in Bulgarije woonde, niet konden vinden. Ze is toen zelf naar de politie gestapt met zijn adresgegevens en zijn actuele locatie - de man is erg actief op sociale media. „Ze heeft zelf een omvangrijk dossier aangelegd over alles wat er is gebeurd. De politie heeft nog geen begin van een onderzoek gedaan”, zegt Korver.

Het hof in Den Bosch behandelt de zaak. Of er alsnog vervolging gaat komen, is nog niet duidelijk. „Misschien roept het hof haar ex-vriend op, om zijn kant van het verhaal te horen”, aldus Korver. Hij schat in dat het hof rond februari duidelijkheid kan geven.

Maandag liet de inspectie van Justitie en Veiligheid weten onderzoek te gaan doen naar de behandeling van zedenmisdrijven. De inspectie zal in vijf regio’s nagaan hoe de politie en het Openbaar Ministerie (OM) met slachtoffers en hun zaak is omgesprongen. Dat gebeurt na onder meer een omstreden aanrandingszaak in Hoorn, waar het slachtoffer zelf haar aanrander opspoorde omdat de politie het in haar ogen liet afweten.