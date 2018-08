Een zwangere vrouw heeft als gevolg van een ongeval op de Sionsweg in Nijmegen haar ongeboren kind verloren. Volgens de politie reed de auto waarin de vrouw zat tegen een boom.

In de auto zaten vier personen. Een man, vrouw en kind werden met een ambulance met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht; één kind bleef ongedeerd. Later bleek het ongeval alsnog een dodelijke afloop te hebben. De vrouw die zwanger was, verloor haar ongeboren kindje.