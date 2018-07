Vrouw verdacht van moordpoging op meisje

Een vijftigjarige vrouw die dinsdag werd opgepakt in een woning in Gouda, wordt verdacht van een moordpoging op een elfjarig meisje. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdag. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de vrouw in ieder geval nog veertien dagen mag worden vastgehouden.

De politie werd dinsdagochtend gewaarschuwd over een gewond kind in de woning aan de Woudstraat. Volgens de politie, die eerder sprak van een steekincident, was het meisje onder verdachte omstandigheden gewond geraakt. Daarom werd de vijftigjarige vrouw aangehouden.

Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis en is daar behandeld aan haar verwondingen. De woordvoerder van het OM wil niets zeggen over of de vrouw de moeder is van het kind. Ook over de verdere toedracht van het incident wil de woordvoerder geen uitspraken doen.