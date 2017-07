Vrouw vast voor fatale steekpartij Marknesse

Van de vier verdachten die dit weekeinde werden aangehouden na een dodelijke steekpartij in Marknesse, zit nog een persoon vast. Het gaat volgende de politie om een 28-jarige vrouw.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam een 23-jarige man om na een steekpartij in zijn woning aan de Boslaan. De politie probeerde de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. In eerste instantie werden er vier personen, die op dat moment allemaal in de woning waren, aangehouden. Drie van hen werden in de loop van zondag weer vrijgelaten.

De 28-jarige vrouw en het slachtoffer waren volgens de politie bekenden van elkaar.