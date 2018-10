Vrouw vast voor drogeren en beroven ouderen

De Amsterdamse politie heeft een 36-jarige vrouw aangehouden voor het drogeren en beroven van oudere, alleenstaande mannen. Zeker vijf aangiftes kunnen mogelijk aan haar worden toegeschreven.

De werkwijze was telkens hetzelfde. In Amsterdam-Zuid sprak de dievegge mannen aan op straat. Na een geanimeerd gesprek kletste ze zich naar binnen bij haar slachtoffers, waar een drankje volgde. De politie vermoedt dat de vrouw daar iets in stopte, waardoor de mannen bewusteloos raakten. Vervolgens kon ze hun slag slaan en de mannen van hun kostbaarheden beroven.