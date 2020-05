Vrouw vast voor dood man in Zwaag

Een 62-jarige vrouw is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 52-jarige man in Zwaag. Het slachtoffer werd op eerste paasdag dood gevonden in zijn woning aan het Ridderspoor. Onderzoek wees uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie hoorde onder meer diverse getuigen, deed buurtonderzoek en bekeek camerabeelden. Daarbij kwam de vrouw, die volgens de politie woont in de gemeente Hoorn, in beeld als verdachte.

De vrouw zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De politie kan daardoor niet meer zeggen over de zaak.