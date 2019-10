Vrouw van 101 jaar slachtoffer babbeltruc

Een vrouw van 101 jaar uit Bloemendaal is zaterdagavond beroofd door twee mannen die zich bij haar naar binnen hadden gekletst. Rond 20.00 uur belden ze aan dat er een lekkage op de bovenverdieping was en dat zij dat wel even zouden komen verhelpen.

Ze vertelden de vrouw alle kranen open te zetten. De bewoonster moest haar gouden sieraden in een bak stoppen omdat die volgens de mannen giftig zouden zijn. Het slachtoffer raapte haar sieraden bij elkaar en had in haar handen een tasje met waardepapier en geld. Dit tasje werd door een van de daders uit haar handen gegrist en het tweetal ging er daarna via de tuindoor vandoor.