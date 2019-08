Vrouw uren opgesloten in kast na overval

Een vrouw heeft urenlang vastgezeten in een kast nadat ze in haar woning aan de Stationsweg in het Limburgse dorp Herkenbosch was overvallen.

Drie mannen overvielen haar vrijdagavond rond 20.00 uur toen ze in haar tuin zat. Ze dwongen haar naar binnen te gaan en sloten haar op in een kast. De overvallers doorzochten daarna de woning.

Volgens de politie kon de bewoonster zaterdagochtend rond 9.00 uur worden bevrijd. Ze is bij de overal lichtgewond geraakt.

Het is nog niet bekend of de overvallers iets hebben meegenomen.