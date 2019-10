Vrouw uit Ommen: We leven van de boeren

Waardeer ons werk meer, zet ons niet weg als halve milieucriminelen, stop met voorstellen over halvering van de veestapel. Dat was dinsdag de hartenkreet van duizenden protesterende boeren op het Malieveld in Den Haag. Wat vinden voorbijgangers in Zwolle van de boerenopstand?

Marina Drent (47) uit Ommen, schoonmaakster:

„Ik sta helemaal achter het boerenprotest. We leven van de boeren. Ja, we moeten hen in ere houden. Geef hen alsjeblieft de ruimte om hun werk te doen. Zij zorgen voor het vlees, de aardappelen, de groenten. Ik haal eieren bij de boer. Bij ons in de buurt lopen veel varkens buiten rond. Ik vind het wel een mooi gezicht, en het is ook nog biologisch. Het is onbillijk om vooral de boeren aan te pakken als het gaat om vervuiling. Wat ik vind van megastallen? Die heeft de regering zelf gewild.”

Marina Drent. beeld RD

Wendy (50):

„Ik heb begrip voor de actie boeren. Ze hebben het recht om te protesteren. Aan de andere kant: Het moet anders. Anders komt het niet goed. Ik heb moeite met megastallen: Ik vind het jammer dat we zo aan ons vlees en aan onze zuivel moeten komen. We zijn met z’n allen vervuilers en we zullen met z’n allen de uitstoot van vervuilende stoffen moeten terugdringen. Boeren, automobilisten, de luchtvaart. We zullen ervoor moeten zorgen dat de generatie na ons ook kan leven op aarde.”

Echtpaar Nico en Marieke Siebers uit Brabant, woonachtig in een dorp bij Eindhoven:

Hij: „Boeren zijn lang niet de enigen die het milieu vervuilen. Ik vind dat je de boeren mag ontzien. Die hebben de laatste jaren nogal wat voor de kiezen gekregen. Ze moesten allerlei aanpassingen doen aan hun bedrijf in verband met stikstof en stank. Hebben ze die maatregelen doorgevoerd, komt er weer een nieuwe regeling. Ze worden er stapelgek van.”

Zij: „Er wordt nogal naar boeren gewezen als het gaat om vervuiling. Maar kijk eens naar de invloed van medicijnen die makkelijk weggespoeld worden met het afvalwater. Denk ook aan problemen met drugsafval. Ik kan me wel wat voorstellen bij de klachten van de boeren. Halvering van de veestapel zou voor sommige boeren een ramp zijn. Zeker als ze net grote investeringen achter de rug hebben.”

Peter Krom (59) uit Beilen:

„Ik heb begrip voor de protestactie van de boeren. Ik hoorde van collega’s dat agrariërs dinsdag in de trein ook op ludieke wijze actie voerden, door koek en kaas uit te delen. Boeren krijgen aan alle kanten regels opgedrongen, zodat ze hun vak nogal eens nauwelijks winstgevend kunnen beoefenen. Dat zit sommige boeren kennelijk heel hoog en dat begrijp ik. Wij zouden het ook niet fijn vinden als ons werd gezegd: „U mag nog maar de helft van de tijd werken.” Dan zouden we ook protesteren. Laten we meer kijken naar andere milieuvervuilende sectoren. Met afbouw van kolencentrales en investeren in schonere vormen van energie bereiken we meer.”

Yvette (48) uit Deventer:

„Inkrimpen die veestapel. Ik vind het zo ouderwets, al die grote stallen. We moeten veel meer biologisch gaan eten.”

Jan Sarti (29), ict-student, volgde eerder studies die te maken hebben met milieu:

„De actie van boeren dinsdag was doelgericht. De aandacht die ze wilden hebben, hebben ze gekregen. Als boeren zeggen: Wij worden niet gehoord, dan heb ik daar mijn twijfels bij. Er zijn genoeg partijen in de Tweede Kamer die de belangen van de agrarische sector behartigen.

Jan Sarti. beeld RD

Het is lastig om een balans te vinden tussen landbouw en milieu. Ik heb er een genuanceerde mening over. Zelf ben ik erg begaan met het milieu. Bioindustrie mag van mij wel minder. Al snap ik anderzijds dat er mensen hun geld mee verdienen. Boeren zitten nu eenmaal in het vak. Je kan moeilijk zeggen: Ga morgen even een andere baan zoeken.

Boeren hebben te maken met wel erg veel regels. Ik kan me voorstellen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ik vind dat de stikstofproblematiek te vaak bij de boeren wordt gelegd. Het lijkt mij het beste dat er voor veel boeren een goede afvloeiingsregeling komt. Er zijn genoeg agrariërs die willen stoppen.”

Alexandra (51):

„Ik kan me van alles voorstellen bij de protesten van de boeren. Ik hoorde op het Journaal een boer zeggen: „We hebben al zo veel gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Waarom komen ze weer bij ons?” Cruiseschepen stoten veel schadelijke stoffen uit, heb ik wel eens gehoord. Dan denk ik: Waarom wordt daar niet meer tegen gedaan? Waarom maken we een treinreis niet goedkoper, zodat mensen minder snel het vervuilende vliegtuig pakken?”