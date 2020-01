Vrouw uit Enschede dood na botsing in Duitsland

Een 26-jarige vrouw uit Enschede is omgekomen door een aanrijding net over de grens in Duitsland. Ze kwam bij Gronau op de verkeerde weghelft terecht en botste daar frontaal op een tegenligger. In een ziekenhuis in Enschede bezweek ze aan haar verwondingen.

Het ongeluk gebeurde op de B54, de doorgaande weg bij Gronau. Na de grens met Nederland wordt dat de N35. De vrouw was vanuit Münster onderweg naar Enschede. De andere automobilist, een 34-jarige man uit het Duitse Steinfurt, raakte zwaargewond.