Vrouw uit Altena meldde zich 21 februari op spoedeisende hulp

De vrouw uit Altena (Noord-Brabant) die met het nieuwe coronavirus is besmet meldde zich 21 februari met klachten aan de luchtwegen op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het ziekenhuis heeft haar toen niet getest op het nieuwe coronavirus omdat daar volgens het RIVM-protocol geen reden toe was. De vrouw was niet in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een bevestigde besmette patiënt, meldt het ziekenhuis.

Het RIVM paste het protocol vrijdagmiddag aan, de patiënt was toen al naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd, aldus het Beatrixziekenhuis.