Vrouw troggelt Vodafone 773 telefoons af

Een vrouw die bij Vodafone 773 telefoons had afgenomen zonder te betalen, is vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Een man die de telefoons inkocht voor zijn telefoonwinkel en weer doorverkocht, kreeg wegens heling twaalf maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

De 44-jarige vrouw uit Nijmegen bestelde de abonnementen met gratis telefoons in ruim een jaar tijd. Ze gebruikte steeds verschillende namen, adressen en identiteitsnummers.

Volgens de rechtbank wist de man van de telefoonwinkel dat de vrouw Vodafone had opgelicht. Met het verkopen van de apparaten maakte deze 28-jarige Nijmegenaar ongeveer 60.000 euro winst. Dit bedrag moet hij terugbetalen aan de Staat.

De officier van justitie had eerder tegen beiden een gevangenisstraf van elf maanden geëist. De man kreeg echter een hogere straf omdat hij een professionele verkoper is en van hem juist verwacht wordt eerlijk handel te drijven, aldus de rechtbank. Bij de straf van de vrouw is rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden.