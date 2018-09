Vrouw steekt zich in brand in ziekenhuis

Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zaterdagochtend een vrouw zichzelf in brand gestoken. Ze is daardoor ernstig gewond geraakt. Dat heeft Siska Boorsma, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis, meegedeeld.

De brand was snel uit. De afdeling heeft rookschade opgelopen en blijft voorlopig dicht. De vrouw lag in een kamer op de spoedeisende hulp, maar waarom ze tot haar daad kwam, en met welke reden ze daar lag is nog niet bekend.

Enkele bezoekers van de eerste hulp, die er op behandeling wachtten, zouden niet gewond zijn geraakt door de brand. Kort na de melding kon het sein brand meester worden gegeven.

Alle aanwezigen op de afdeling spoedeisende hulp op de benedenverdieping zijn geëvacueerd, zegt de brandweer. De afdeling blijft voorlopig gesloten, inclusief de huisartsenpost. Aankomende ambulances moeten naar een ander ziekenhuis. De operatiekamers zijn weer vrijgegeven.