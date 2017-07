Vrouw steekt na ruzie huis vriend in brand

De politie heeft zaterdagavond een stel aangehouden na een brand in een woning in Capelle aan den IJssel. De man en de vrouw hadden een ruzie die uit de hand liep. De vrouw stichtte hierop vermoedelijk brand in het huis van haar vriend.

In het pand waren ook twee kinderen aanwezig, deze wisten samen met de man op tijd de portiekwoning te verlaten. De politie arresteerde de vrouw op straat kort nadat ze het huis was uitgelopen. In de woning werden na het blussen een aantal hennepplanten gevonden. Daarom werd zondag de man aangehouden.

De brand kon snel geblust worden. Er vielen geen gewonden, maar enkele naastgelegen woningen moesten korte tijd ontruimd worden.