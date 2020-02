Een vrouw uit Ridderkerk is zaterdagmiddag door meerdere mannen overvallen in haar woning. Die deden zich volgens de politie voor als pakketbezorgers en, eenmaal binnen, bedreigden ze het slachtoffer met een vuurwapen en gebruikten ze geweld tegen haar. De daders gingen er vandoor met eigendommen van de bewoners. De politie heeft beelden van camera’s in de omgeving van het huis aan de Reijerweg opgevraagd. In en rond de woning doen politie en de Forensische Opsporing onderzoek.