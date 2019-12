Een 33-jarige vrouw is in het Limburgse Oostrum opgepakt nadat ze met een gestolen busje met paardentrailer was ingereden op een politieauto. Bij het voorval raakte niemand gewond. De politiewagen is zwaar beschadigd.

Meerdere politieauto’s achtervolgden de voertuigencombinatie na een melding van diefstal. Op de Newtonstraat in Oostrum lukte het agenten de weg te blokkeren, waarna de vrouw „’kennelijk doelbewust” op de politieauto reed. De vrouw is opgepakt.