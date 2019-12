In Nieuw-Amsterdam (Drenthe) is bij een auto-ongeluk een vrouw om het leven gekomen. Het 69-jarige slachtoffer uit Emmen raakte in de nacht van oud en nieuw met haar auto te water in de Vaart Zuidzijde.

De vrouw werd uit de auto gehaald en ambulancepersoneel heeft hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten. Duikers hebben in het water gezocht naar andere inzittenden, maar er is verder niemand aangetroffen.