Vrouw overlijdt na ernstig ongeluk in Zevenaar

Een 68-jarige vrouw uit Arnhem is vrijdagavond overleden na een zware botsing in Zevenaar. Ze zat als bijrijder in een auto, waarvan de 75-jarige bestuurder uit Duiven met de schrik vrijkwam. Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. De twee inzittenden van de andere auto bleven ongedeerd. Zij zijn 21 en 22 jaar oud en komen uit respectievelijk Aalten en Didam.

De 21-jarige man is aangehouden als verdachte en zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Het lijkt erop dat hij te hard reed en even in de berm terecht is gekomen waarna hij tegen de andere auto knalde. Er was geen alcohol in het spel, zo wees een blaastest uit.

Het onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeval loopt nog.