Vrouw overlijdt na botsing auto tegen boom

Op de provinciale weg N214 in de buurt van het Zuid-Hollandse Wijngaarden is maandagmiddag een 27-jarige vrouw uit Zeist verongelukt. Er was sprake van een eenzijdig ongeluk waarbij de vrouw tegen een boom is gereden, zo heeft de politie bekendgemaakt.

Waardoor de vrouw van de weg is geraakt is onbekend. Na de melding rukten diverse hulpdiensten uit. Bij aankomst bleek de vrouw overleden te zijn als gevolg van de botsing. Zij was de enige inzittende. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het voorval.

Na het ongeval is de weg geruime tijd afgezet geweest om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen.