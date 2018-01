Een vrouw is vrijdag in Delfzijl om het leven gekomen nadat ze met haar brommobiel in het water terecht was gekomen. Ze reed in de ‘45-kilometer auto’ op de begraafplaats de Maarhof toen ze door onbekende oorzaak in het water aan de achterzijde van het uitvaartcentrum belandde.

Duikers hebben nog gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar volgens de politie zat de vrouw alleen in het voertuig.