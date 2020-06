Vrouw overlijdt door omvallende boom, veel overlast vanwege noodweer

Zware regen- en onweersbuien hebben veel overlast veroorzaakt op diverse plekken in Nederland. In Zwolle is een 52-jarige vrouw om het leven gekomen tijdens het noodweer.

Volgens de politie was ze met haar partner aan het fietsen toen ze werd geraakt door een omvallende boom. Het is nog niet duidelijk of de boom door de bliksem was getroffen of door de harde wind is omgewaaid.

De zware buien zorgden in veel delen van het land voor overlast, vooral in de zuidelijke en westelijke provincies. Zo liep in de binnenstad van Vlissingen een woongebouw aan de Nieuwstraat vol water. Daardoor moesten zestien huizen worden ontruimd. De stroom werd tijdelijk afgesloten, aldus de Veiligheidsregio Zeeland.

Bij de brandweer kwamen in korte tijd ruim vijftig meldingen binnen over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes. De meeste meldingen kwamen van Walcheren.

Kniehoogte

Weeronline meldde dat tijdens de zware buien in een uur tijd 51 millimeter regen was gevallen in Vlissingen. In juni valt op het weerstation in Vlissingen gemiddeld 63,2 millimeter.

Ook in de rest van Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen was het nat. Op veel plaatsen viel zo’n 20 millimeter regen met uitschieters naar 30 tot 50 millimeter.

Ook in Limburg veroorzaakte de regen overlast; de brandweer kreeg veel meldingen binnen over ondergelopen kelders en blankstaande straten. De meeste meldingen kwamen uit het Heuvelland.

In Noord-Brabant kregen grote delen van de provincie te maken met flinke regenval. In Helmond stond de Henri Dunanttunnel onder water. Ooggetuigen vertelden aan Omroep Brabant dat het water er tot kniehoogte kwam.

Het KNMI had code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland, waaronder Zeeland, Overijssel en Gelderland. Vanuit Duitsland kwamen de onweersbuien het land binnen.