Een vrouw is overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een brand in haar huis in Voorschoten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep West.

De brand brak zaterdag uit in het huis van de vrouw in de Professor Boerhaavelaan. De brandweer haalde de zwaargewonde vrouw uit de woning en bracht haar naar het ziekenhuis. Daar is ze overleden.