Een 63-jarige fietsster uit Alphen aan den Rijn is dinsdagavond in het ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die zij had opgelopen bij een ongeval in haar woonplaats. Dat maakte de politie woensdag bekend.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk aan de Schans precies is gebeurd. De politie onderzoekt nog hoe de vrouw van haar fiets kan zijn gevallen en of er andere verkeersdeelnemers bij waren betrokken.