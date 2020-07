Door een schietincident in Arnhem is dinsdag een vrouw overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer.

Dinsdagochtend kwam bij de politie een melding binnen van een geweldincident in de Reinaldstraat. Een zwaargewonde vrouw werd aangetroffen in een woning in de straat. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.