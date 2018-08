Een 46-jarige inwoonster van Vianen is zondagnacht overleden in het ziekenhuis nadat zij eerder op de avond een aanrijding had gehad met een zeventienjarige jongen op een bromfiets. Hij raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.

De vrouw reed op haar snorfiets over de Lekdijk vanuit de richting Lopikerkapel; de jongen kwam uit de richting van Hagestein. Waardoor ze op elkaar zijn gebotst is volgens de politie niet duidelijk.