Vrouw overleden door brand, man en kind gewond

Bij een brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is een vrouw om het leven gekomen. Haar man raakte zwaargewond en ook haar kind van vermoedelijk twee jaar is gewond. Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen.

Rond 05.00 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand. Die was op dat moment uitslaand, maar is inmiddels geblust. Meerdere ambulances zijn aanwezig om hulp te verlenen. Het gezin gebruikte de schuur tijdelijk als woning. De schuur is van een familielid dat daar woont.