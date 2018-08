Vrouw overleden bij brand, man en kind gewond

Bij een brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar 30-jarige man raakte zwaargewond. Ook hun tweejarig kind is gewond. De twee hebben onder meer brandwonden opgelopen.

Rond 05.00 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand. Ze werden gebeld door omwonenden die hulpgeroep vanuit de schuur hadden gehoord. Buren slaagden erin het kind en de man naar buiten te krijgen. Hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, zei een woordvoerder van de politie.

Omwonenden verklaarden tegenover de politie dat het gezin de omgebouwde schuur al zo’n drie jaar gebruikte als slaapgelegenheid. Overdag verbleven ze veelal in de hoofdwoning om een oom die daar woont te verzorgen.

De politie onderzoekt of het we gezin wel in de schuur mocht wonen.