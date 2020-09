In Dordrecht is vrijdagavond een vrouw op haar fiets aangereden. Daarbij liep ze een hersenschudding en een hoofdwond op. Ze moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist reed na het ongeval door.

Het incident vond plaats op de Spuiboulevard. De auto reed weg in de richting van Zwijndrecht zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De dader reed in een kleine rode personenauto, mogelijk met een buitenlands kenteken. De politie is op zoek naar getuigen.