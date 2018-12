Vrouw op bekende oorlogsfoto is „Vieze Vicky”

De onbekende vrouw op een iconische oorlogsfoto die Cas Oorthuys maakte in de Hongerwinter in Amsterdam, blijkt een inwoonster van de Jordaan te zijn. Ze ging door het leven als ‘Vieze Vicky’.

Dat is afgelopen week gebleken in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Daar kwam een familie uit de Jordaan kijken naar oorlogsfoto’s. Een man uit het gezelschap herkende de gefotografeerde als de buurvrouw van zijn grootmoeder en herinnerde zich de bijnaam. Haar echte naam is nog een raadsel.

De foto van de trieste magere vrouw met een korst brood werd vooral beroemd doordat de bekende Amerikaans fotograaf, schilder, galeriehouder en museumcurator Edward Steichen hem opnam in de fameuze tentoonstelling The family of Man in het MOMA in New York in 1955.

De grootmoeder van de man die Vieze Vicky herkende, komt ook op foto’s van Oorthuys voor. De Amsterdamse familie kwam naar het Fotomuseum voor het project Captions for Cas, waarmee het museum via het publiek meer te weten wil komen over het werk van Oorthuys.