Door een brand in een woning in Heerlen is in de nacht van zondag op maandag een vrouw omgekomen. Ook haar hond overleefde de vlammen niet. De brandweer wist de vrouw en de hond het huis uit te krijgen, maar hulp mocht niet meer baten.

De brand brak rond 04.30 uur uit, in een vrijstaand huis aan de Vrusschemigerweg, meldt de brandweer op Twitter. Meerdere eenheden werden ingezet bij het blussen.