Vrouw omgekomen door auto te water bij A15

Een 27-jarige vrouw is om het leven gekomen toen het voertuig waarin ze zat terechtkwam in een waterweg langs de A15 bij Andelst (Overbetuwe).

In het voertuig zaten nog twee mannen en twee vrouwen. De mannen raakten lichtgewond door het ongeval, dat in de nacht van zaterdag op zondag gebeurde. Een passant heeft de vrouw nog gereanimeerd, maar ze is later in het ziekenhuis overleden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuige ervan zijn geweest of die meer weten over de toedracht.