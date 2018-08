Bij een steekpartij in Amsterdam is een vrouw gewond geraakt. De politie heeft een man aangehouden en onderzoekt de toedracht. Het is onbekend hoe de vrouw er precies aan toe is.

Het geweld werd in de nacht van donderdag op vrijdag gepleegd aan de Vrolikstraat aan de oostkant van de stad. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde het op straat.